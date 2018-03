Fedez e Chiara Ferragni, ecco perché il loro primo figlio si chiama Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«IlLeone? A me, all'inizio, non piaceva. Poi è successo qualcosa, era destino».parlava così della scelta del nome per il suo primo figlio, avuto da. Il piccoloè infatti nato nelle scorse ore, per la gioia dei genitori, la coppia italiana tra le più social del momento. Ecco perché il cantante e la fashion blogger hanno scelto proprio questo nome.«Sin dalla mia infanzia, Il Re Leone è stato uno dei miei film preferiti. Il nome mi piaceva molto, ancora di più la variante» - aveva spiegato Chiara - «Inoltre, pochi giorni prima di incontrare Federico, mi ero fatta tatuare due, simbolo della famiglia. Credo fosse tutto scritto nel destino». Se la Ferragni non aveva dubbi, Fedez all'inizio era piuttosto perplesso: «A me Leone non convinceva, poi un giorno ero cone avevamo il libro dei nomi. Mika mi disse di chiudere gli occhi, aprire una pagina e scegliere un nome al buio: uscì Leone. Era un segno».La gravidanza della Ferragni si sarebbe dovuta concludere il prossimo 9 aprile, ma evidentemente i medici hanno deciso di anticipare il parto a causa di alcune complicazioni. Non è chiaro se il bimbo avrà il doppio cognome, ma Chiara aveva scherzato così: «Mi piacerebbe se si chiamasse Leone Lucia Ferragni. Così la gente potrebbe pensare che Lucia è il secondo nome e Ferragni il primo cognome».