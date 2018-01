Fedez-Ferragni a Los Angeles, ma Chiara non paga la bolletta: ecco com'è andata a finire

Milano ✈️ Los Angeles Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Gen 2, 2018 at 11:08 PST

Un ritorno a Los Angeles ampiamente annunciato sui social da, una delle coppie social del momento in Italia. Il cantante e la fashion blogger, infatti, dopo aver passato il Capodanno insieme in Italia, si sono recati in California, dove Chiara possiede una casa. Al loro arrivo, tuttavia, hanno scoperto un piccolo imprevisto.Chiara Ferragni aveva dimenticato di pagare la bolletta del gas dell'appartamento che possiede a Los Angeles e Fedez è stato costretto, come ammesso dalla stessa coppia, a prenotare una suite in un hotel per ovviare al problema potendosi così permettere una doccia calda.Fedez e Chiara Ferragni, dopo la proposta di matrimonio della scorsa estate, sono in attesa di Leone, il primogenito della coppia. In un post la fashion blogger ha annunciato di essere entrata nel settimo mese di gravidanza (anche se non si nota).Mentre Chiara si rilassa con tutte le comodità e i servizi offerti dalla suite, Fedez cambia parzialmente stile e sfoggia una insolita barba incolta.