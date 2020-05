Fedez "calvo" dopo il taglio estremo del barbiere. «Vi piace il mio nuovo look?»

Con la fine del lockdown, anche i volti noti del mondo dello spettacolo sono tornati da parrucchieri ed estetisti per rimettersi in forma. Tra loro, anche Fedez che durante la quarantena si era fatto tagliare i capelli della moglie Chiara Ferragni.

Il barbiere in casa Ferragnez è arrivato a domicilio e sull'ormai noto terrazzo di City life ha dato un'aggiustatina al look del rapper. Poi la sorpresa. Fedez posta una foto sulle stories di Instagram in cui è completamente calvo. A corredo dello scatto, l'ironia didascalia: «Vi piace il mio nuovo taglio?».

Ovviamente, si tratta di uno scherzo del rapper ai suoi fan. Nelle stories successive, il marito di Chiara Ferragni appare con il suo solito look. Ma intanto, la foto di Fedez "calvo" ha fatto il giro del web. Una novità però c'è davvero, dall'estetista Fedez ha fatto la manicure con tanto di smalto decorato. Cosa ne penserà Chiara Ferragni? Staremo a vedere.

