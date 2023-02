Fedez torna su Instagram: «Scusate per le balbuzie, è un problema che ho. Ci metto un po' a formulare una frase»

Fedez torna su Instagram. E i fan si preoccupano. Non parla della crisi con Chiara Ferragni, ma riappare sui social per replicare a delle accuse che gli sono arrivate in rete in merito a una sua opera di beneficenza. E fin qui nulla di strano, lo attaccano e si difende. Ma quello che allarma i fan è altro. Fedez si è presentato in video con un'insolita balbuzie che ha lasciato i follower increduli. «Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po' di tempo». E aggiunge: «Ci metto un po' di tempo per formulare una frase». È di 20 minuti fa il video che sconvolge i follower.

Fedez torna su Instagram: fan preoccupati

Cosa sta succedendo? Fedez balbuziente? Cosa ha? Già due giorni fa durate una diretta su YouTube per presentare un nuovo podcast sull'educazione finanziaria - Wolf, Storie che contano - è apparso stanco, provato. Balbettava, in modo controllato e la voce quasi spariva. Mentre lanciava il suo nuovo podcast ‘Wolf’ si è scusato con il pubblico alla fine del video: «Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile».

«Fedez non sembra più Fedez». Sul web, i seguaci si interrogavano: «Ma che ha Fedez alla bocca?» e ancora, «È l'audio o sta per piangere?». In molti si interrogano: quale è il problema?

Balbuzie, cos'è

I motivi legati alle balbuzie sono: agitazione momentanea, stanchezza e stress. E diciamo che il dopo Festival per Fedez non è stato proprio rilassante.