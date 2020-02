Chiara Ferragni interrompe Fedez in bagno: imbarazzo in diretta. «Scusa, non sapevo cosa stavi facendo...»

Fedez

Chiara Ferragni

sono abituati a condividere con i milioni dibuona parte della giornata, ma i fan non si aspettavano di assistere a un momento così intimo tra i due. Non si può stare tranquilli neanche in bagno e il cantante ha pubblicato l'istante in cui la moglie entra e lo interrompe. Il video ‘imbarazzante’ ma anche divertente è finito rigorosamente su«Ma anche a voi capita che vostra moglie entri in bagno mentre fate la ca**a? Io non lo so!», dice in sottofondo Fedez lanciando un sondaggio. «Ah scusa amore, non sapevo cosa stessi facendo», risponde lei senza batter ciglio e continuando a fare qualcosa in prossimità del lavandino. La coppia è molto amata anche perché esterna complicità e ironia. Isono soliti farsi degli scherzi e prendersi in giro. E questo è un ingrediente non trascurabile del loro successo sui social.Finora non era mai successo che l'artista pubblicasse un video simile. Lui è seduto sul gabinetto e l'infuencer non abbandona il bagno lasciando lui senza parole. In fondo isono una coppia come tante altre, che in questi giorni di difficoltà è rimasta in casa. L'imprenditrice digitale ha annullato tutti i suoi impegni, tra i quali la Fashion Week a Parigi, per non lasciare Milano e l'Italia e restare con la sua famiglia. E Fedez ha invitato tutti a non farsi prendere dall'isteria a causa del Coronavirus.