Lo scorso Natale, Fedez ha passato 8 ore in sala trucco per fare una sorpresa a suo figlio Leone travestendosi da Babbo Natale. Appena suonato il campanello di casa però, il bambino l’ha riconosciuto rovinando così la sorpresa. L’episodio è stato ripreso dalla serie TheFerragnez, in onda su Amazon Prime Video, che in questi giorni sta scatenando il web.

Fonte Instagram Fedez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it