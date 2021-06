Fedez, l'allenamento è un disastro: «Cuore? Non ho più i polmoni!». Poi festeggia la hit cadendo dallo skate

Gli allenamenti sono davvero disastrosi per Fedez, ma il rapper si consolo e festeggia il primo posto del suo nuovo singolo, Mille, con Achille Lauro e Orietta Berti, prendendo pericolosissime lezioni di skateboard.

Fedez posta dalle storie di Instagram la sessione giornaliera di allenamenti, che però non ha dato i risultati sperati. Fedez non si sente in forma, l'attività fisica quotidiana è disastrosa e il marito di Chiara Ferragni cerca di sfuggire al dovere fisico: “Non c’ho voglia – confessa al suo attento personale trainer mentre ferma la serie di flessioni – non ce la faccio”, ma l’allenatore cerca spronarlo: “Non ti azzardare no, no, non ti fermare!”.

Il circuito atletico si sposta alla corda, ma Fedez riesce a fare tre salti e insiste sull’impossibilità di continuare: “Non, no, non voglio sentirlo – lo esorta il coach – l’allenamento lo chiudiamo col cuore!”. A qual punto il rapper alza bandiera bianca e si accascia disperato sui pesi: “Ma che col cuore – gli risponde - se non ho più neanche polmoni!”.

Passati i drammatici momenti sportivi, Fedez sempre dalle stories ha annunciato di voler festeggiare il primo posto in classifica di “Mille” cantata assieme a Orietta Berti e Achille Lauro, facendo un po’ di skateboard. Il suo esordio sulla tavola però, nonostante la presenza di un istruttore, si è rivelata un po’ pericolosa, con diverse cadute ma comunque tanto divertimento.