Federico Zampaglione: «Claudia Gerini? Ecco perché è finita». Il cantante si racconta a Oggi è un altro giorno

Federico Zampaglione è stato ospite a Oggi è un altro giorno, la trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone. Il frontman dei Tiromancino ha intonato alcuni suoe canzoni ed ha colto l'occasione per ricordare, commuovendosi, il legame con l'amico Franco Califano. Zampaglione ha anche Ha anche risposto a delle domande sulla sua vita privata e in particolare sulla rottura con Claudia Gerini.

Il musicista si commuove nel ricordare un aneddoto legato al Califfo, il cantautore romano scomparso nel 2013. «Il sole tramontava, lui stava piangendo e io ero in imbarazzo. A un certo punto mi disse: 'Io piango sempre quanno er sole more'».

Sulla madre di sua figlia, l'attrice Claudia Gerini, Il frontman dei Tiromancino ha invece raccontato: «Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d'amore iniziano e finiscono. L'amore può durare in eterno e non è questo il caso, ma noi abbiamo passato momenti molto belli, fatto film insieme e una figlia bellissima... Si sentiva che eravamo molto legati, ma eravamo cresciuti andando in direzioni diverse. L'abbiamo vista come una fase senza rancori. Nostra figlia è vissuta in un clima sereno, poi è arrivata mia moglie. La famiglia allargata si può fare... Tutto quello che a volte ci succede cerchi di controllare la vita, ma la vita va dove vuole andare».