Federico Fashion Style e Letizia Porcu, addio al veleno? «Troppe bugie e litigi per la vita parallela di lui». L'ultimo gossip

Con Letizia Porcu presente al party di Federico Fashion Style, subito dopo l'annuncio della fine della loro storia, sembrava che la separazione tra i due fosse serena. D'altronde hanno una figlia in comune, la piccola Sophie Maelle, e quindi la via della comprensione reciproca era quella che tutti si auguravano per il bene della bambina. Ma la verità sembra un'altra.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati, ma al party aziendale c'è anche lei: «Tutto finto»

Federico Fashion Style e Letizia ai ferri corti

Nelle scorse ore infatti sono comparse online delle indiscrezioni che lasciano capire che i due in realtà sarebbero davvero ai ferri corti. Federico Lauri, e la sua ex compagna non si seguono più sui social e inoltre si sono reciprocamente bloccati. Lei lo ha difeso davanti a tutti quando a Ballando con le Stelle si vociferava di un orientamento sessuale di Federico ben diverso da quello che lui ha sempre dichiarato, ma la loro è una storia fatta di ripicche e soprattutto di una grande discussione che ha coinvolto entrambi. A rivelare questi infuocati retroscena è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che su Instagram si fa chiamare l'Investigatore social.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati, l'annuncio (di lei): «Le nostre strade si dividono»

L'annuncio di Letizia

Diversamente da quanto annunciato sui social da Letizia, che aveva scritto in una stories «Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia è bene per la crescita e la felicità di nostra figlia», Rosica sostiene che tra i due sia guerra aperta.

Federico Fashion Style, la foto in ospedale preoccupa i fan: «Ho aspettato 15 anni, ora sono felice»

La "verità" dell'esperto di gossip

A causare i numerosi attriti fra Federico Fashion Style e Letizia sarebbero state soprattutto le presunte bugie raccontate dal parrucchiere causate dalla sua “seconda vita”. Stando a a quanto rivela l'Investigatore social, tra i due ci sarebbe stato un furioso litigio, seguito da una serie di segnali social abbastanza inequivocabili.

«Tempi duri per Letizia e Federico Fashion Style – scrive – Dopo la separazione che sembrava amichevole arriva la batosta. Infatti la verità è ben diversa e oggi ve la racconto. I due, anche a seguito delle tante bugie e vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitamente».

Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu su tutte le furie: «Basta parlare della sua identità sessuale. Basta malignità»

Lei scompare dai social

Al di là del gossip quello che è evidente è che dopo la fine della relazione, Letizia è diventata irreperibile sui social. Federico, al contrario, è sempre attivissimo e sembrerebbe continuare a lanciare alla ex compagna una serie di frecciatine. E pensare che qualche settimana fa, nel profilo del parrucchiere dei vip appariva una dedica sdolcinata proprio per Letizia: «Buon compleanno ad una mamma, una compagna di vita speciale, una donna con la D maiuscola! Io e Sophie siamo qui a dirti che per noi sei fondamentale è che per te ci saremo sempre! Happy birthday». Possibile sia finita davvero in malo modo?

Nel corso degli anni, l’ex di Federico Lauri aveva dovuto sopportare le perfide malelingue della gente. Sono infatti sempre stati in molti a pensare che la relazione fosse in realtà una macchinazione creata per coprire la presunta omosessualità, mai confermata, di Federico Fashion Style.