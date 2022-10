Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati, l'annuncio (di lei): «Le nostre strade si dividono»

«Dopo 17 anni insieme la mia strada e quela di Federico si divide». Inizia così il post Instagram di Letizia Porcu, compagna di Federico Lauri, alias Federico Fashion Style. Ecco quindi un'altra coppia che si dice addio nel 2022. «Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia». La piccola Sophie Maelle, ora ha cinque anni, ed è l'amore della loro vita. L'hanno voluta tantissimo e per averla hanno fatto ricorso all'inseminazione assistita, ne aveva parlato piu' volte l'hairstylist dei vip quando era un ballerino provetto a Ballando con le Stelle.

E mentre lei ufficializza per via social l'addio, da parte di Federico nessun annuncio né commento, anzi, ieri era alle prese con la festa per il suo compleanno e oggi continua a condividere nelle sue stories foto delle scorse ore in cui si mostra scatenato e felice in balli di gruppo. Al suo fianco tantissimi amici e Maelle, di Letizia nessuna traccia, almeno via social. «Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre», la dedica al momento della torta è tutta per sua figlia.

Cosa è successo

Aveva difeso il suo Federico con tutte le sue armi Letizia, era andata contro tutti e tutto anche quando le malelingue mettevano in giro voci secondo le quali il parrucchiere delle star aveva dichiarato un orientamento sessuale non reale. Diciasette anni d'amore, una figlia e un matrimonio mai arrivato. «Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto». Questo diceva qualche mese fa la star dei capelli.