Federico Fashion Style rivela la sua malattia: «Mia figlia concepita con l'inseminazione artificiale»

Federico Fashion Style e la malattia: «Ho avuto mia figlia con l'inseminazione artificiale a causa della patologia». Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere delle star diventato famoso grazie al programma tv Il salone delle meravigile, da 12 anni è fidanzato con Letizia e nel 2017 è nata la loro bambina, Sophie Maelle. Per Federico Lauri, questo il suo nome all'anagrafe, l'arrivo della figlia è stato un momento di gioia inseguito e cercato, reso più difficile dalla sua malattia.

In una intervista a Chi, l'hairstylist ha raccontato molto della sua vita privata, cominciando dal rapporto con la sua Letizia: «Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?».

Federico Fashion Style non risparmia i dettagli di quella sofferenza, spiegando di aver fatto ricorso all'inseminazione artificiale a causa della malattia di cui soffre, il varicocele. Quello di Federico rientra nel 20% di casi in cui la patologia porta alla sterilità.

«Per averla - ha spiegato il parrucchiere delle star - abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia».

