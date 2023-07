Federico Fashion Style in lacrime: «Mi hanno tolto la casa, era il regalo dei miei genitori»

Federico Fashion Style si è sfogato in lacrime con i suoi follower sul proprio profilo Instagram. Il parrucchiere delle star ha raccontato ciò che gli sta succedendo in questi giorni così bui per lui: a breve, infatti, dovrà lasciare la sua amata casa. Federico sta vivendo un momento molto delicato della sua vita perché, dopo il coming out, il dolore della separazione e il fatto che temesse di non rivedere più così spesso la sua bambina Sophie, è stato bombardato da una miriade di emozioni forti.

Il racconto di Federico Fashion Style

Camicia bianca, occhi gonfi dal pianto e un'espressione davvero affranta. Si è mostrato così sui social, Federico Fashion Style che, rivolgendosi ai suoi follower, ha detto: «Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché a breve dovrò lasciare la mia casa.

Volevo sfogarmi con voi e condividere con voi questo momento un po' triste. Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. Hanno regalato una casa anche a mio fratello, proprio per aiutarci a realizzarci, per darci supporto, come fanno tutti i genitori. Io, poi, l'ho fatta a mio gusto, l'ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l'ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era la casa dei miei sogni».

Le parole di Federico Fashion Style

Infine, Federico Fashion Style conclude dicendo: «Oggi mi trovo qua a pensare e a vedere tutto come un lontano ricordo per colpa di persone cattive che ti vogliono distruggere. Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno perché adesso mi tolgono la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov'è la giustizia? Lei ha deciso di andare via da quì e quà c'è tutto di me. Spero solo di trovare adesso la mia casa, il mio posto sicuro».