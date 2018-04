Federica Pellegrini senza Magnini, a Riccione con Matteo Gunta: «È il cugino di Filippo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI – Filippo Magnini, neo fidanzato di Giorgia Palmas, ha abbandonato le competizioni di nuoto e la ex, che ha partecipato agli assoluti di Riccione da protagonista, non ha corso il rischio di incontrarlo.La campionessa però in questi giorni è stata sempre accompagnata, come testimoniano le foto pubblicate da “Diva e donna” dal suo tecnico (e cugino di Magnini),Da qualche tempo circola la voce che tra i due ci sia del tenero e c'è da dire che durantre le competizioni sono stati inseparabili e spesso in disparte…