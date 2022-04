Federica Pellegrini è incinta? In vacanza con Matteo Giunta spunta il "pancino" sospetto

Federica Pellegrini è incinta? Nessun annuncio ufficiale (per il momento), ma ai follower non è sfuggito il dettaglio del pancino, che sembra spuntare dal costume in una foto postata su Instagram. In attesa delle nozze con il suo Matteo che si terranno il prossimo agosto e si preannunciano come l'evento "rosa" dell'anno, la coppia si è concessa una vacanza in Sicilia, tra Agrigento e Sciacca. L'ex nuotatrice, sempre molto attiva sui social, ha postato alcune foto con un costume intero, che a molti è sembrato rivelare la lieta notizia.

APPROFONDIMENTI PERSONE Federica Pellegrini, tuffo di Capodanno nello splendido mare di... ANTICIPAZIONI Verissimo, Federica Pellegrini per la prima volta in tv con Matteo... LATINA Federica Pellegrini, tuffo di Capodanno nel mare di Sabaudia:... ALTRI SPORT Nuoto, Federica Pellegrini a Milano per un ultimo tuffo

Verissimo, Federica Pellegrini per la prima volta in tv con Matteo Giunta: «Vi sveliamo la data e il luogo delle nostre nozze»

L'intenzione dei due di allargare la famiglia non è mai stata un mistero. «Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono uscirà», ha detto Federica in un'intervista. E anche Matteo Giunta è dello stesso avviso. Adesso che la carriera della nuotatrice può definirsi conclusa, il passo sembra scontato.