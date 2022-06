Federica Panicucci, paura in autostrada: scoppia una gomma dell'auto. «Stiamo bene»

Matrimonio con l'imprevisto per Federica Panicucci, che questo pomeriggio era partita con il marito Marco e i due figli per prendere parte a una cerimonia, ma dopo poco è stata costretta a rivedere i propri piani per un incidente alla macchina.

Federica Panicucci, scoppia una gomma dell'auto e resta bloccata in autostrada

La famiglia era in viaggio quando a un certo punto la gomma è scoppiata. «Per fortuna siamo riusciti ad entrare in un'area di servizio – racconta in una serie di storie su Instagram la conduttrice che, nonostante le temperature roventi e l'imprevisto, non perde mai il sorriso –. Abbiamo chiamato l'Aci e il carroattrezzi, siamo fiduciosi. Noi stiamo bene. Fortunatamente Marco era alla guida, ma andavamo piano quando abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là. Abbiamo rallentato ed eravamo vicini ad un'area di servizio, che siamo riusciti a raggiungere. Però dai, avremmo potuto essere sul ciglio della strada per cui è andata bene».

Diversi minuti dopo Federica Panicucci e i due figli vengono prelevati da un amico di famiglia, che li accompagna al matrimonio, mentre il marito resta alla macchina ad attendere l'intervento del carroattrezzi. «Ce la facciamo ad arrivare al matrimonio?» chiede Federica. «Sì dai, ce la facciamo».

Nella storia successiva in effetti la conduttrice posta una foto degli sposi in chiesa: missione compiuta. Nel rapido update si scopre che, grazie ad una rocambolesca corsa, sono riusciti a intercettare l'auto della sposa, a superarla e a entrare in chiesa in tempo per assistere al suo ingresso. «Nel frattempo è arrivato l'Aci con il carroattrezzi e hanno cambiato la gomma che era nel baule. Adesso abbiamo ripreso possesso della macchina e stiamo andando al ricevimento a Lucca». «Alla fine ce l'abbiamo fatta – conclude Federica Panicucci –, una bella storia a lieto fine».