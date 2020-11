Fausto Brizzi si risposa, il regista in Campidoglio per una cerimonia per pochi intimi

Nuove nozze per il regista 51enne Fausto Brizzi, che ha sposato stamattina a Roma, con una cerimonia per pochi intimi nella Sala Rossa del Campidoglio, la compagna Silvia Salis (35), campionessa genovese di lancio col martello. Al matrimonio, celebrato con mascherine nel rispetto delle norme anticovid, ha partecipato come "madrina" l'attrice Chiara Francini. A fare da testimoni dello sposo - legato in prime nozze all'attrice Claudia Zanella - la sua aiuto regista Sole Tonnini e la montatrice Luciana Pandolfelli; per la sposa l'atleta Federico Apolloni e il dentista genovese Gabriele Dellacasa.

Ultimo aggiornamento: 16:57

