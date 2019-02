Fausto Brizzi dopo le accuse di molestie sessuali: «Non sono santo, ma neanche orco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ritorna a parlare dopo le accuse diai danni di alcune attrice a seguito del servizio – denuncia de “Le Iene” e,come riportato da Leggo.it , la successiva archiviazione da parte della Procura di Roma: “Non sono un santo, ma neanche un orco o Barbablù. Non voglio certo sembrare un martire, magari sono stato superficiale e imprudente, ma non sono mai stato a letto con una donna che non fosse ampiamente consenziente”.L’accusa era quella di costringere le ragazze ad avere rapporti con lui: “Non ho mai fatto un provino o un casting che non fosse nella sede della produzione – ha spiegato a “Vanity Fair” - Tra l’altro, chi mi ha denunciato in Procura non parla affatto di provini. Se un regista incontra una ragazza a casa sua, la questione attiene alla sfera privata. Si chiama vita. Le donne mi piacciono. Non l’ho mai nascosto. Ho sedotto e abbandonato e sono stato sedotto e abbandonato a mia volta. A volte ci ho provato, mi hanno detto sì e mi hanno detto di no. Ma con le ragazze con cui sono stato ci siamo lasciati sempre con il sorriso. Se poi, a distanza di tempo, alcune hanno rielaborato in modo negativo la nostra relazione me ne dispiaccio. Me ne dispiaccio sinceramente”.Anche lui ha commesso errori e si è separato dalla moglie Claudia Zanella: “Come ho detto, ho capito che sono stato leggero e superficiale e che qualche situazione avrei dovuto evitarla. Sicuramente non ho mai forzato nessuna ragazza e non mi sono neanche mai denudato senza permesso. Se non altro, per rispetto del ridicolo involontario. Ho compiuto degli errori e li ho compiuti soprattutto con Claudia. Ha sofferto molto e, quando la bufera è passata, ci siamo lasciati. Era la donna della mia vita”.