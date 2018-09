Fabrizio Corona super innamorato di Zoe: festa di compleanno e dedica speciale sui social

Auguri piccola Mowgli

. Scrive così Fabrizio Corona nel suo ultimo post Instagram. Una dedica speciale alla sua nuova fidanzata Zoe Cristofoli nel giorno del suo compleanno. Una foto che li ritrae insieme abbracciati in costume con i tatuaggi in bella vista. L'amore tra i due sembra andare a gonfie vele e per Fabrizio ormai Nina Moric fa parte del passato.

Ad annunciarlo, ovviamente via social con un video, è l'ex re dei paparazzi chiedendo ai suoi follower di seguirlo. «Carlos perchè hai deciso di aprire un tuo profilo?», chiede il padre al figlio, entrambi a torso nudo davanti alla telecamera. «Voglio comunicare le mie idee - risponde - Sarà un profilo diverso da quello dei miei coetanei. Voglio parlare della vita, senza influnzarli. non è un profilo commerciale». Il profilo di Carlos, che ha da poco compiuto 16 anni, ha già raggiunto i 100 mila follower in poco meno di mezz'ora, ma la madre, Nina Moric non sembra essere molto felice. Sotto il primo post pubblicato dal piccolo Carlos, Nina ha commentato: «Amore mio, perchè? Mi piange il cuore vita mia».

Nelle storie, si vede la festa di compleannno di Zoe in un ristorante milanese: tanti invitati, la torta e le candeline da spegnere.In questi giorni Corona ha lanciato suil figlio Carlos che ha aperto un suo profilo Instagram che in poche ore ha raccolta migliaia di fans.