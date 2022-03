Fabrizio Corona vuole andare a combattere in guerra al fianco delle truppe ucraine. L'ultima provocazione dell'ex paparazzo arriva dai social. Corona, che ste seguendo costantemente le vicende di guerra, ha condiviso l'appello del presidente di Kiev Zelensky, che ha chiesto a chiunque se la senta «di arruolarsi ed entrare a far parte della resistenza», commentando: «Voglio andarci!».

Pioggia di critiche dai social

«Io voglio andare - ha scritto -. Andrò. Voglio morire in gloria». Un post che ha scatenato una pioggia di critiche dai follower. «Ma dove vai che se volano due schiaffi ne prendi 20?», gli scrive un utente. «Falla finita patetico». «A prendere le mine in camicia?», chiede sarcastico qualcuno. E un altro utente gli ricorda che è ancora costretto ai domiciliari: «Ma 'ndo vai se la libertà non ce l'hai».