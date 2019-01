Mattino 5, Silvia Provvedi punge Corona: «So che mi ha tradito». E Fabrizio telefona in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se ripenso a quel confronto avuto dentro la casa del GfVip con, non mi fa più alcun effetto. Ho vissuto un amore che purtroppo non mi ha resa felice, ma la partecipazione al Gf Vip mi ha aiutato a trovare la forza e lo spunto per ricominciare da sola». Sono le frasi diospite con Giulia di Federica Panicucci a, ripensare a quei momenti genera solo distacco e indifferenza.Non sono stati mesi facili per Silvia Provvedi, che ha ammesso di sapere da tempo di essere stata tradita da Fabrizio Corona, come raccontato dall'ex re dei paparazzi nel suo libro Non mi avete fatto niente: «Sarebbe una novità?». Oggi, però, Silvia Provvedi ha ritrovato la felicità accanto a Giorgio, un promoter milanese noto col soprannome di Malefix: «Ci siamo conosciuti in un ristorante a Milano, non è stato un colpo di fulmine ma un amore sbocciato piano piano. Ora il mio cuore è impegnatissimo, ma non sono pronta al matrimonio. Prima vorrei un figlio, vedremo».Quando si torna a parlare di Fabrizio Corona, l'ex concorrente del Gf Vip spiega: «Non ci siamo più rivisti e non ne ho l'intenzione. So benissimo che, mentre io ero a Bari, lui si intratteneva con un'altra. Non voglio più avere nulla a che fare con lui». Poco dopo, Fabrizio Corona, in collegamento telefonico, ha parlato così a Federica Panicucci: «Se è vera la storia del tradimento? Non mi vergogno a dire le cose che ho fatto. La cosa si sapeva, lo sapeva anche lei».