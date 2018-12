Corona e Nina Moric, Natale insieme dopo dieci anni. C'è anche il figlio Carlos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati più di dieci anni, ma "finalmente" Fabrizio Corona e Nina Moric hanno passato nuovamente Natale insieme. Con la famiglia di Nina, gli amici di Fabrizio e il figlio Carlos, ovviamente. Tutto documentato, come spesso accade con la Fabrizio Corona, su Instagram. Le storie del re dei paparazzi raccontano di una serata normale, con l'Alberto di Natale, i regali, il "cenone" e la partita a carta tra amici dopo mangiato.Insomma, un Natale molto comune quello di Nina Moric e Fabrizio Corona, in famiglia. Dopo Cena Corona ha giocato a carte con i suoi amici, come Gabriele Parpiglia e il suo personal trainer. Prima del cenone Fabrizio Corona aveva passato la giornata tra la palestra e casa da sistemare dopo il furto subito proprio poche ore fa e documentato da Leggo.it