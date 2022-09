Fabrizio Corona torna su Instagram, riparte il Game "contro" Totti e Ilary: «Non mi metterete a tacere». Poi spunta una telefonata con una donna

The Game è online e non è l'ultima serie di Netflix. Anche se sembra davvero ormai una fiction. L'avvocato ci aveva avvisati: «Non si fermerà qui», è così è stato. Dopo 4 giorni di assenza da Instagram, Fabrizio Corona ci torna a sorpresa. Neanche il social network riesce a placare l'uragano Corona che ormai ha detto, con voce forte e chiara, che svelerà tutta la verità su Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo essere stato bloccato dal social a seguito a delle rivelazioni private che aveva divulgato sulla separazione Totti-Ilary, l'account dell'ex re dei paparazzi è scomparso. Così il 13 settembre Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram (di nuovo, proprio come accadde qualche mese fa). Ma Fabrizio non si arrende, si è preso solo qualche giorno per riflettere su come agire. E ieri è riapparso.

Fabrizio Corona furioso: «Non mi farete tacere»

E lo fa dall'account del figlio, attraverso il quale riprende il suo "game" che, a detta sua, è il più vero. Dopo essersi creato un altro profilo "fabriziocoronavero" Fabrizio torna all'attacco. A rilanciare il nuovo profilo anche Carlos che, attraverso delle storie sul suo profilo Instagram, aveva annunciato il ritorno del padre sul social: «Sta lavorando per voi, perché siete voi che lo avete accusato, attaccato e gli avete bloccato l'account... C***i vostri» aveva scritto Carlos dal suo profilo taggando il nuovo profilo del padre @fabriziocoronavero.

Ed effettivamente andando sul nuovo profilo del re dei paparazzi erano visibili delle storie in cui veniva annunciata la volontà di rivelare indiscrezioni: «Prossimo indizio, Stay tuned».

L'indizio e quella telefonata misteriosa

L'ultimo indizio: una chiamata ad una donna, ma è mistero su chi sia. «Come stai?» Chi sarà quella donna? Potrebbe essere uno dei tanti tradimenti di Totti, come riportato da Corona giorni fa? O forse una persona vicina a Ilary?

Il profilo viene bloccato

Ma dopo poche ore il nuovo profilo è già scomparso. E andando a rivedere il profilo del figlio Carlos, viene svelata l'ultima mossa di Fabrizio Corona: sembra proprio che abbia preso possesso del profilo del figlio. L'immagine del profilo è stata sostituita e nelle storie vi è un nuovo messaggio: «Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. È chiarissimo che c'è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato. Non ci riuscirete, non ci riuscirete mai» scrive Corona. E difatti lancia il nuovo account: @iamfabriziocorona

Il “Game della verità” su Totti e Ilary

Il gioco, che Corona definisce "verità", continua e appassiona sempre di più: quale sarà la sua tanto decantata verità su Totti e Ilary? Ma soprattutto quando vorrà rivelarla Corona? L'ultima stories riporta proprio questo dettaglio: «Da 100k incomincia con gli scoop» scrive in una story il figlio Carlos. Dunque, bisognerà attendere il numero di follower, per far svelare altre news. Sale l'attesa, la curiosità e la voglia di verità su quella che è divetanto un chiodo fisso per le cronache italiane.

«Vi faccio una promessa, se questo profilo arriva a 300K condividerò proprio qui il mio archivio personale. Se mi bloccherete anche qui lo farò in televisione, quindi non agitatevi troppo. Ci sono già tutti i maggiori quotidiani che chiedono materiale da giorni Tornando a noi. Dal profilo di mio figlio commenterò fatti italiani e commenti sul panorama della comunicazione, della politica. Dal mio nuovo profilo condividerò le mie foto di archivio. State f******o la persona più sbagliata del mondo. Poi, in altra sede parleremo della libertà di espressione in questo Paese» scrive rilanciando da un altro profilo l'ex re dei paparazzi.