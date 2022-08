A pochi giorni dal ventesimo compleanno del figlio, festeggiato in Sicilia, Fabrizio Corona rilascia un'intervista doppia con Carlos al settimanale Chi per parlare della ritrovata stabilità e dei nuovi progetti futuri.

Fabrizio Corona, la dedica al figlio Carlos per il compleanno: «Finché ci sarò saremo inseparabili»

Fabrizio Corona e la ritrovata stabilità con il figlio Carlos

Nonostante la madre Nina Moric non fosse presente alla festa, il ragazzo ha spiegato di essere molto legato alla madre, con la quale spera di ristabilire un rapporto armonioso andandola presto a trovare a Milano. «Per me questo non è stato un problema, io e lei siamo legati, a prescindere dal compleanno, ci vogliamo molto bene, la vedrò quando torno a Milano. Voglio che ci sia un po’ di armonia, bisogna lavorarci, ma la si può trovare» ha raccontato il giovane, dimostrando grande maturità.

«Carlos è molto bravo e molto paziente con sua madre che è in un momento difficile, davvero difficile, ma è sempre la sua mamma – ha confermato Fabrizio Corona –. Lei, è naturale, gli vuole bene. E Carlos cerca sempre di farla sentire, se non bene, meglio. Lui la ama follemente, non ha rancori, è un ragazzo – al di là di tutto – forte e maturo».

Carlos Corona e il rapporto con la fidanzata del padre, Sara Barbieri

Carlos ha parlato poi del suo rapporto con Sara Barbieri, la fidanzata ventottenne del padre. «Io vado d’accordo con le persone, sono amorevole, alla prima cosa che non va non sono il tipo che si chiude, sono uno che parla, che chiacchiera, aperto, poi Sara ogni tanto mi salva e mi tutela dalle situazioni un po’ azzardate anche divertenti, giocose, ma pur sempre un po’ estreme, che vorrebbe combinare papà».

Fabrizio Corona pronto a rifarsi una nuova vita con il figlio Carlos: i progetti futuri in Usa

Il ragazzo, che pochi giorni fa brindava «alla libertà di mio padre» adesso sogna di potersi trasferire a Los Angeles con lui e iniziare una nuova vita insieme. «Siamo verso la fine, siamo proiettati verso un futuro che sa di futuro» ha aggiunto l'ex re dei paparazzi, che alla fine ha rivelato un inaspettato retroscena: «Stanotte mi ha detto che vorrebbe un bambino subito, così io divento il padre dell’eventuale bambino, oltre che il padre del padre!».