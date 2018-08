Fabrizio Corona ed Eleonora Pedron insieme: lei la causa della rottura con Silvia Provvedi?

di Silvia Natella

«È tutto clamorosamente precipitato», cosìha annunciato sui social la fine della storia d'amore traE mentre la Donatella si consola con la futura partecipazione al Grande Fratello Vip e con Nenji del duo Benji e Fede, l'ex paparazzo dei vip è stato immortalato dal settimanale "Spy" in compagnia dellaLa notizia di una possibile crisi della coppia circolava da diversi giorni e il riavvicinamento di Fabrizio con la sua ex Nina Moric potrebbe aver fatto precipitare le cose, ma non sarebbe solo questo il motivo.Secondo indiscrezioni, sarebbe la showgirl, in passato vicina a Max Biaggi, la causa della rottura tra i due, che solo un mese fa avevano dichiarato di volersi sposare presto.Sembra infatti che Corona abbia passato una serata molto intima a Todi con l'ex Miss Italia. La Provvedi invece sta trascorrendo una vacanza a Formentera al Pineta Club con Benji.