Fabrizio Corona contro Asia Argento: «Fuori di testa. Provato l'attenzione dei media con me, ora la cerca in tutti i modi»

“Asia Argento è andata via di testa”,torna a parlare della relazione lampo con. La storia fra i due è durata poco, ma oltre ad essere costantemente presenti su giornali e tv per interviste varie, come riportato da Leggo.it non sono mancate frecciatine varie mezzo stampa e attraverso i social L’ex re dei paparazzi però ha voluto aggiungere carne al fuoco durante la presentazione della sua marca di gin al Much More di Milano: “Asia Argento dopo che ha provato l’attenzione dei media con me – ha fatto sapere in un’intervista a “Gossip.it” - ora la cerca in tutti i modi. Secondo me sta sbagliando assolutamente ed è andata via di testa. Se vai da Salmo sul palco , si vede che l’attenzione che avevi prima ti manca e la cerchi li, è sbagliato. Ha fatto un’enorme cazzata. Non ha bisogno di aiuto, ha bisogno di ritrovare la sua serenità e basta”.Ora è single (“Sono single, frequento una persona ma niente di che, vediamo”), anche se ci tiene a dire la sua sul percorso dell’ex Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip: “Ha fatto un buon percorso, anche se nel primo periodo è stata molto tranquilla. Diciamo che la mia storia l’ha tirata un po’ su”.