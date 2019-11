Fabio Volo, siparietto con Mara Venier: «Il mio successo? Ho avuto un c*»

"Una gran voglia di vivere"

, dove lo scrittore bresciano è stato ospite questo pomeriggio.«Se sono soddisfatto del mio successo? C'ho avuto un culo....!». E Mara Venier ha colto la palla al balzo, rispondendogli per le rime: «Lo penso anch'io, ma mi sei troppo simpatico».Fabio Volo ha parlato di molti temi, dal libro in uscita alle sue esperienze artistiche.ha raccontato di essere «nato cantante, ma fortunatamente muoio subito», ammettendo che quando ha detto ai suoi cari di voler fare lo scrittore «mi dissero ma che stai a dì. Ho scritto dieci libri, ancora me lo dicono». Volo ha parlato dell'ultimo libro,, che affronta il tema della crisi di coppia. «È un libro che andrebbe venduto in farmacia - ha spiegato - parla di due persone che, senza accusarsi, indagano sulla loro crisi. Una sera lei nel buio dice "mi ami ancora?", e mentre di solito l'uomo fa finta di dormire, lui per la prima volta decide invece di parlare e di affrontare la crisi, ammettendo che c'è qualcosa che non va»., risponde lasciando aperto il finale: «Finisce bene, perché quando due persone si tolgono la maschera e senza accusarsi parlano, le crisi si risolvono».