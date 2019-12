Fabio Volo in crisi con la moglie? Il post di Johanna: «Se una ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo»

Aria di crisi tra Fabio Volo e sua moglie? E' bastata la condivisione di un post preso da un profilo che celebra aforismi di tutti i tipi a far scoppiare il "putiferio". E un altro post pubblicato sempre dalla compagna di vita dell'attore, Johanna Maggy, che su Instagram, in questi giorni di auguri e ricorrenze, ha messo su Instagram anche una foto mentre è sola con i due figli. La frase incriminata dice così: «Se un'altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati», dice il primo post di Johanna. Ed è cominciato il chiacchiericco tra i followers.

Nelle feste natalizie Fabio è comparso nelle stories della moglie, ma non nei post ufficiali e il pensiero della donna, che stringe a sé solo i figli, ha fatto pensare che tra i due le cose non vadano benissimo. A rafforzare questo sospetto è stato un secondo post di Johanna in cui scrive: «Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive e crescere forte». Sarà, ma è pur certo che a scattare la loro foto ci sarà pure stato qualcuno. Magari proprio Fabio Volo.

Fabio, infatti, ha risposto con un post in cui tutta la famiglia riunita addobba l'albero, ma leggendo le parole della moglie qualche fan ipotizza che i i due il 2020 potrebbero festeggiarlo separatamente. Tanto rumore per nulla?

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA