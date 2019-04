Fabio Fognini senza freni: «Con Flavia sesso 15 volte a settimana». E alla fine resta in slip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

senza freni (e in mutande) alle Iene che lo intervistano dopo il trionfo a Montecarlo. Il tennista, sposato con, risponde senza risparmiarsi e rivela di farealmeno «15 volte alla settimana». E durante i tornei? «Pure! Almeno sette, otto volte. Anche prima della partita, lo consiglio».Fognini, nel servizio delle Iene, rivela anche di aver perso la verginità a 17 anni e di aver dato il suo primo bacio a 15. Le fan ti mandano foto bollenti su Instagram? «Sì, un sacco - risponde - ma c'è Flavia che fa il mastino napoletano e cancella tutto».Passando al tennis, Fognini rifiuta la proposta delle Iene di mandare un messaggio di auguri di Pasqua a Nadal, confitto in semifinale ai Masters di Montecarlo: «No, no, ci sono degli arretrati, abbiamo bisticciato...», si schernisce, per poi scherzare: «È che mi ha massacrato troppe volte!». Alla fine il tennista viene sfidato a ping pong. Ogni punto perso, via un indumento. E resta in mutande...