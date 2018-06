Eva Longoria mamma, primo figlio per la 43enne "casalinga disperata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha dato alla luce il suo primo figlio a 43 anni. L'attrice di Desperate Housewives è diventata mamma dopo due anni di matrimonio con il messicanoLa rivista "Hola! Usa" ha pubblicato le immagini del neonato, il piccoloIl parto è avvenuto a Los AngelesNelle immagini la Longoria tiene teneramente appoggiato al petto il neonato. «Siamo grati per questa bella benedizione», ha detto in una dichiarazione ufficiale la coppia.Lo scatto, pubblicato sui social, ha incassato in poche ore migliaia di "mi piace".La Longoria è celebre in tutto il mondo per aver interpretato la splendida modella protagonista della serie tv cult Desperate Housewives.