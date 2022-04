Eva Henger come sta? «Viva per la cintura». La videochiamata con la figlia Mercedesz: «Vai e vinci "L'Isola dei Famosi" per me»

Arrivano aggiornamenti su Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti dopo l’incidente avvenuto ieri mattina nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, paese d'origine della showgirl. La notizia si è diffusa nel pomeriggio senza troppi dettagli, le condizioni sembravano gravissime ma ora invece dai dettagli emersi pare che le condizioni della coppia siano meno gravi di quanto si pensasse.

Eva Henger, grave incidente d'auto con il marito: come sta?

A spiegare come stanno i due è stato Roberto Alessi ospite da Barbara D'Urso (grande amica di Eva) a Pomeriggio 5.

«Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Purtroppo questa coppia è morta sul colpo. Eva e suo marito sono stati salvati dalla cintura di sicurezza».

La showgirl dovrà essere operata

La figlia Jennifer non era in macchina con la coppia ma a scuola. Quindi la quattordicernne sta bene rassicura il giornalista. «Non sono in pericolo di vita. Sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero, in due ospedali diversi perché non potevano usare lo stesso eliporto. Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato. Eva ha rotto braccio, tallone e femore. Dovrebbe essere operata»

Alessi è riuscito a parlare con il papà di Massimiliano che ha fornito dei dettagli importanti: «Eva sarà operata lunedì o comunque non immediatamente. Lei è sotto shock ma è molto presente. Pare che la macchina dei due coniugi stesse facendo un sorpasso di un camion. Per cui è andata sulla corsia opposta e si è scontrata frontalmente con la macchina di Massimiliano e Eva»

La videochiamata con la figlia

Nel frattempo tutto era pronto in Honduras per accogliere tra i naufraghi Mercedesz Henger, pronta a vivere l'esperienza de L'Isola dei Famosi 2022 e subito si è ipotizzato che la ragazza potesse decidere di non partecipare più al reality dopo la notizia del grave incidente della mamma. Le due hanno litigato in passato e pare non siano ancora in buoni rapporti. Ma sempre il direttore di Novella 2000 ha svelato che mamma e figlia si sono sentite. Eva ha convinto Mercedesz a non rinunciare all’Isola 2022: «C’è stata una lunga videochiamata tra Mercedesz e la madre, che l’ha voluta tranquillizzare. Mercedesz non voleva più continuare, le ha detto di stare calma perché è il suo lavoro e che deve tornare vincitrice anche per lei»