Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano, gli auguri di Barbara D'Urso

Uno dei matrimoni più attesi verrà celebrato oggi.si scambieranno un sì pieno d'amore: «Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore.Imma, ti amo!». Eva Grimaldi esordisce così su Instagram nel messaggio per la sua compagna: «Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia “Moglie”. E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto. A tra poco, amore mio».Le spose sono già arrivare al Resort e Spa dello chef Antonello Colonna, dove hanno scelto di celebrare l'unione civile. In mattinata è arrivato anche il messaggio di, grande amica della coppia: «Buongiorno!!! Oggi Eva e Imma diranno il fatidico sì!!! Io non potrò essere con loro a condividere questa gioia, ma gli auguro tutta la felicità del mondo!!!!»La storia d'amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia va avanti da più di sette anni, e per coronare il loro sogno di diventare una famiglia le due donne hanno scelto di affidarsi alle mani sapienti di, incaricato di organizzare una cerimonia da sogno nel resort dello chef Colonna, immerso nella campagna romana.A fare da testimone anche Gabriel Garko, ex della Grimaldi e ormai amico inseparabile della coppia.