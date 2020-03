Eros Ramazzotti, Roberta Morise e il giallo delle rose sul post social

Un grande mazzo di rose recapitate a Roberta Morise. Mentre si infittisce il mistero su una sua possibile relazione con Eros Ramazzotti, la bella conduttrice mostra dal suo account social l’inaspettato regalo.



Dopo avergli affiancato diverse nuove fiamme, tutte rigorosamente smentite, per il cantante, single dopo il divorzio dalla sua ex moglie Marica Pellegrinelli, si è parlato di una love story appunto con la conduttrice de “I fatti vostri”. Secondo le indiscrezioni Eros avrebbe cercato ottenuto il suo numero di telefono proprio dopo averla vista in tv e i due si sarebbero anche visti, se non fosse per l’emergenza coronavirus che per ora li costringerebbe a lunghe videochiamate.



A infittite il mistero ora il post, dalle storie, della conduttrice con in bella vista l’enorme mazzo di rose e in sovraimpressione le parole della canzone “Your Song” di Elton John, che potrebbe essere prroprio un regalo mandato da Eros in attesa di un nuovo incontro. E se per lui nasce una storia d'amore, per la ex Marica Pellegrinelli sembra arrivato al capoline l'amore per l'imprenditore Charley Vezza.



Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 14:54

