Michelle Hunziker protagonista del nuovo video di Eros Ramazzotti (insieme ad Aurora): «L'amore cambia, si evolve»

Ci sono anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora nel video del nuovo brano di Eros Ramazzotti, intitolato "Ama", e pubblicato oggi su YouTube. La canzone è entrata subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo. "Ama" è un messaggio d'amore universale, un inno alla libertà e all'amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere.

Barriere che da tempo ha abbattuto Michelle Hunziker, ormai di nuovo in ottimi rapporti con l'ex marito. È stata proprio la showgirl svizzera a raccontare su Instagram come è nata l'idea di prendere parte al nuovo progetto di Ramazzotti: «Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros che mi chiedeva "Ti va di partecipare al mio video?" Dissi "si certo". Il giorno del video mi svegliai presto, mi dissi "che bella la vita"».

Michelle cogli l'occasione per condividere un'importante riflessione sull'amore con i suoi follower: «Ventisei anni dopo "Più bella cosa" le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo. L'amore cambia, si evolve ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, amate. Non è più periodo di dannarsi dietro pensieri brutti, farsi la guerra, le invidie. Basta, si sta da dio a volersi bene. È bellissimo». La presenza anche della figlia è stata poi la ciliegina sulla torta: «Sono arrivata sul set e mi ha fatto la sorpresa che c'era Aurora. "Ama" è una canzone bellissima e sarà la mia nuova colonna sonora».