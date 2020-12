Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli vivono di nuovo insieme: «Riallacciato i rapporti in modo fortissimo»

Sembra esserci un riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, di nuovo single dopo l'addio a Charley Vezza, avrebbero ripreso infatti a vivere nella stessa dimora da “separati in casa”.

Single

Dopo il divorzio Marica Pellegrinelli si è fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, ma la relazione è definitivamente conclusa e la modella, single, avrebbe riallacciato “in modo fortissimo” i rapporti col cantate.

Separati in casa

Secondo le “Chicche di gossip” di “Chi” infatti i due sarebbero tornati a vivere insieme, ancora da “separati in casa”, ma con buone prospettive future: “Clamoroso! – si legge sulla rivista – E’ finita ufficialmente la storia fra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Non solo: l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha riallacciato, e già in modo fortissimo, i rapporti con il cantante e padre dei suoi due figli, Raffaellla Maria e Gabrio Tullio. Rinascerà l’amore sotto Natale? Per ora i due hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da “separati in casa” e con il sorriso”.

