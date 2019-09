Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme, ecco il motivo: «La vita va avanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono separati lo scorso luglio e ora lei frequenta un nuovo compagno, macontinuano a frequentarsi per il bene dei figli. La coppia infatti è stata sorpresa mentre accomagnato a scuola la primogenita Raffaella Maria.Eros tiene per mano la piccola mentre, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, tiene in braccio Gabrio Tullio, secondo figliolo che ha da poco compiuto 4 anni.La Pellegrinelli sembra aver ritrovato il sorriso assieme al nuovo fidanzato Charley Vezza, mentreha recentemente parlato del post separazione: “La vita va avanti – ha fatto sapere in un’intervista a “I Lunatici” sulle frequenza di Rai Radio 2 - bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre (…) la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono. Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso”.