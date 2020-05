Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si ritrovano in quarantena: «Sono sereni ma non sono tornati insieme»

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, a quasi un anno dalla loro separazione, si sono ritrovati e sembrano anche aver riscoperto serenità e felicità nel loro rapporto. Eppure, una fonte vicina a entrambi ha negato che il cantante e la modella siano tornati insieme.

A rivelarlo è Dagospia: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno deciso di passare insieme la quarantena in questo periodo di lockdown, per amore dei loro due figli. Un riavvicinamento forzato ma gradito, ma di certo non sentimentale. «Sono sereni e felici in questo momento difficile, ma non sono tornati insieme», la sintesi di quanto rivelato a Dagospia da una fonte vicina a entrambi.

Ultimo aggiornamento: 20:36

