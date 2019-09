Dopo l'addio a Marica, Eros papà a tempo pieno: al concerto con i tre figli

Eros Ramazzotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre la sua exsi gode la prima romantica vacanza col nuovo fidanzato Charley Vezza a Woodstock,nonostante gli impegni di lavoro si regala comunque divertenti serate in famiglia assieme ai figli.Il cantautore infatti era impegnato sul palco dell’Arena di Verona, dove ha sfoggiato anche un nuovo taglio con cresta centrale che anche la figlia Aurora, nata dalla sua passata relazione con Michelle Hunziker, ha provveduto a postare dal suo account Instagram con il commento “So’ ragazzi”.E proprio durante il backstage del concerto, come mostrano le foto di “Chi”, Eros ha regalato qualche momento live anche ad Aurora, per l’occasione accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza e dall’inseparabile amica Sara Daniele, figlia di Pino. Non mancano naturalmente neanche Raffaela Maria e Gabrio Tulli, “scortati” dai genitori della Pellegrinelli.