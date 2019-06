Enzo Paolo Turchi: «Prendo una pensione da fame». Ecco a quanto ammonta

Enzo Paolo Turchi

si sfoga e parla della suache definisce «da fame». Il coregrafo e ballerino sposato conha sollevato la questione relativa alla suaa Diritto e Rovescio su Rete 4.Oggi 70enne,ha rivelato di percepire, dopo una vita di successi, unadi «solo 720 euro al mese».«Un ballerino che gli ultimi anni non è in piena forma lavora meno, insegna e fa altro, anche quando si lavorava si faceva un programma di due mesi poi ci si fermava», ha spiegato mister Tuca Tuca, dal ballo accanto a Raffaella Carrà che lo rese celebre.Nonostante la cifra modesta,non percepisce la situazione in negativo, e anzi, si sente quasi un privilegiato e sottolinea che quasi tutti i colleghi hanno una pensione simile: «Bisognava farsi unada soli», ha detto. Le parole del coreografo hanno puntato nuovamente i riflettori sulla questione pensione, che sta molto a cuore a tutti gli italiani e tanti sono stati i commenti positivi raccolti suoi social.