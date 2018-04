Enrico Mentana prende in giro "Chi": «Mi hanno fatto nonno a mia insaputa» Il post su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Mentana nonno a sua insaputa. "Chi" ha pubblicato una foto del direttore del Tg di La7 mentre spinge una carrozzina con dentro, secondo il settimanale, il nipotino. Peccato che il bimbo in questione non sia figlio della figlia di Mentana. Il giornalista su Instagram ha ironizzato: «Scoop di Chi, nonno a mia insaputa! Magari fosse vero.. se i miei figli non si sbrigano, quando mi faranno nonno in carrozzina ci sarò io». Ovviamente, è stata pioggia di commenti e risate.