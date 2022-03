Ennio Morricone, è nata la nipotina Vittoria: il travaglio e il parto sulle celebri melodie del nonno

Fiocco rosa in casa Morricone: è nata Vittoria sulle celebri note del nonno Ennio! «C'era una volta in America» e «Giù la testa» sono state la colonna sonora dell'arrivo della nipotina: una scelta d'amore di papà Andrea e mamma Giorgia per accompagnare il momento più bello e più importante di una nuova vita....la nascita. Un incontro che, grazie alla musica, ha un seme di eternità e della grandezza dell'eredità che ci ha lasciato il grande compositore.

APPROFONDIMENTI MUSICA Food & Jazz dal Vino: ultima tappa della rassegna con... RIETI Anche nell'ufficio postale di via Garibaldi uno speciale... IL COMPLEANNO La Amerigo Vespucci compie 90 anni: simbolo dell'Italia e nave... ROMA Trastevere, spunta il murale dedicato a Ennio Morricone LUTTO NELLA MUSICA L'addio a Morricone, sangue ciociaro che ha incantato il mondo FOTO Ennio Morricone, il calco della mano realizzato da un artigiano... SPETTACOLI Ennio Morricone, il grande compositore morto a 91 anni

Anche nell'ufficio postale di via Garibaldi uno speciale cofanetto filatelico dedicato a Ennio Morricone

Ennio Morricone, è nata la nipote Vittoria

Trepidazione, emozioni e una melodia accompagnano l'arrivo di Vittoria Morricone in una clinica romana: questa la scelta fatta da mamma Giorgia e papà Andrea. Suggelare un momento così importante su una musica speciale, perché la musica si sa è distensiva.

Il Volo: «Morricone? Ora siamo abbastanza maturi per cantarlo»

La musica durante il parto

Ascoltare musica in gravidanza è una pratica sempre più diffusa, che apporta ampi benefici per la futura mamma, ma anche per il nascituro. Ancora di più durante il parto, diventa un alleato che favorisce la calma, così da permettere alla donna di gestire meglio il dolore, diminuendo il panico e riducendo la richiesta di analgesici e antidolorifici. Sono sempre più i genitori che decidono di accompagnare la nascita di un figlio sulla propria play list. Così hanno fatto anche Andrea e Giorgia.

Chi è Andrea Morricone

Andrea Morricone è il figlio che ha seguito le orme di Ennio: è un noto compositore e direttore d'orchestra. Terzo di quattro figli, giovanissimo ha collaborato per la prima volta con il padre, Ennio Morricone, creando alcune fra le più celebri musiche del film Nuovo Cinema Paradiso. Ecco le parole con cui lo ricorda: «Gli insegnamenti di mio padre dati a me attraverso la sua musica, poche parole e manoscritti, rimarranno per me, per sempre materia in perenne e continua formazione».