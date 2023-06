Emma "fugge" da Stefano De Martino alla festa del Napoli? Lei smentisce: «Gli voglio molto bene e da lui non sono mai scappata»

La cantante Emma Marrone stamattina ha parlato con i suoi fan, tramite le sue storie di Instagram, precisando quanto accaduto ieri sera dopo la sua esibizione allo stadio Maradona dove ha preso parte ai festeggiamenti della vittoria dello scudetto del Napoli.

Ieri sera, infatti, la cantante ha omaggiato la città partenopea con la sua interpretazione molto intensa di "Napul'è" di Pino Daniele.

I tifosi del Napoli hanno apprezzato e l'hanno riempita di applausi, ma si sono chiesti come mai, appena terminata l'esibizione, sia andata via.

Questa mattina Emma ha voluto precisare quel dettaglio che i fan avevano notato subito dopo la sua esibizione di ieri sera.

Emma, fuga dal palco dopo l'esibizione alla festa del Napoli: è scappata da Stefano De Martino?

Il chiarimento di Emma

I fan della cantante avevano notato un certo gelo tra lei e il presentatore della serata, il suo ex fidanzato Stefano De Martino. Infatti, secondo i fan, la cantante sarebbe corsa via dopo la sua esibizione per non incontrare il suo ex che in quel momento si stava avvicinando a lei.

Emma Marrone, stamattina ha smentito ogni voce, dicendo: «Buongiorno a tutti, ieri è stata un'esperienza incredibile con un'energia stupenda. Mi dipiace solo che gli articoli di stamattina riportino delle cose non vere. In realtà non c'è nessun gelo tra me e Stefano De Martino. Stefano è stato bravissimo e io sono tanto orgogliosa di lui per come ha presentato la serata davanti a 50mila persone. Avevo l'in-ear (auricolare per cantare) e non l'ho neanche sentito parlare dietro di me. Quindi ci tenevo a chiarire che non sono scappata via da lui dopo l'esibizione perché io non scappo mai. Tantomeno di fronte ad una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono orgogliosissima».

Smentite, quindi, le voci che vogliono una faida tra Emma, Stefano e Belen. I tre si stanno godendo un momento molto intenso della loro carriera, pieno di successi e impegni che li portano lontano dal gossip e dalle voci di corridoio. Ma, soprattutto, tra loro c'è molto rispetto.