Emma Marrone, la foto su Instagram in costume fa impazzire i fan: «Tutto sgranato, pure i pensieri»

Emma Marrone ha regalato un'estate scoppiettante ai suoi fan. La cantante salentina, in procinto di cominciare come giudice la nuova edizione di X Factor, continua a godersi le giornate di mare, documentate attraverso scatti che, la maggior parte delle volte, hanno scatenato i suoi followers. Come quest'ultima, pubblicata qualche ora fa su Instagram, che ritrae Emma in splendida forma in costume da bagno. «Tutto sgranato, pure i pensieri», ha scritto la salentina nella didascalia, riferendosi al filtro utilizzato per le immagini. I commenti, nel giro di pochi minuti, hanno inondato la bacheca.

