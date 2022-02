Emma Marrone a Verissimo stupisce tutti: «Ho comprato casa in modo insolito, ecco come ho fatto»

Ospite a Verissimo, Emma Marrone rivela di aver comprato casa, ma in un modo molto insolito: «Su WhatsApp ho fatto tutto: rendering, contratto, non avevo tempo.. era l'unico modo» afferma scatenando lo stupore di Silvia Toffanin. «Dopo 12 anni di sacrifici, ora ho finalmente una casa mia.. ci vorrà tempo per ultimarla però».

«Speriamo che si popoli la casa» dice la Toffanin alludendo ad un fidanzato e una famiglia. «E.. speriamo. Meglio soli che con chiunque, quello sempre» risponde Emma, sottolineando di non avere un amore in corso ma di desiderarlo. La cantante si fa portavoce di tante donne che soffrono. «Parlo con un sacco di ragazze sui social: faccio spesso videochiamate e messaggi con persone che soffrono di anoressia, bulimia e quindi so che significa». Reduce dall'esperienza del Festival di Sanremo 2022 la cantante è statao oggetto di critiche per un outfit che molti hanno definito 'poco conforme al suo fisico', ma lei ha sempre risposto a tono: «Io mi accetto come sono, ognuno deve farlo».