Emma Marrone a Cortina con l'influencer Guido Milani

«Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi». Sorride, Emma, quando si accorge che la rivista Chi l’ha sorpresa a Cortina insieme con il modello e influencer Guido Milani: il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le foto esclusive del fine settimana sul numero in edicola da mercoledì.I due lavorano nella stessa agenzia, e insieme con alcuni amici si sono goduti un weekend sulla neve. La cantante, dopo aver superato un momento di difficoltà dovuto a motivi di salute, riappare ora in pubblico in splendida forma, con il sorriso sulle labbra e a braccetto di un giovane e affascinante amico. «Ora direte che sono una “milf”», dice scherzando, facendo riferimento al fatto che tra lei e Guido ci sono 13 anni di differenza. «Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio...», continua la cantante.