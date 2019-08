Gabriele Muccino pazzo di Emma Marrone: «Sei ganza, sei bella e piena di talento»

di Ida Di Grazia

Emma Marrone

La cantante salentina sta vivendo un momento davvero d'oro a livello professionale, per non parlare del fisico da urlo immortalato sul suo profilo Instagram.Il 6 settembre sarà disponibile in streaming, il nuovo singolo discritto da Vasco Rossi e il prossimo febbraio la vedremo al cinema. Per la cantante salentina l'estate 2019 sta andando alla grandissima, e se non si hanno certezze sul, sappiamo di certo che è bella da togliere il fiato. Curve esplosive e bikini bianco Emma incanta su Instagram non solo i suoi follower ma anche Gabriele Muccino. Il regista ha commentato il post della cantante così «, oh yeah! Ci sei, e sei tosta e sei generosa ee onestà artistica, dolce Emma Marrone». La cantante sarà una delle protagoniste delinsieme a. Il film uscirà al cinema il 13 febbraio 2020 e parlerà dell’Italia dal 1980 a oggi.