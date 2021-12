Emma e il nuovo taglio di capelli: svelato il motivo del look cortissimo

Nuovo taglio corto e grintoso per Emma Marrone. Dopo giorni di mistero, Emma svela il motivo che si cela dietro alla decisione di cambiare look. Se all'inizio i fan hanno creduto che si trattasse di un semplice capriccio per rinnovare la propria immagine, oggi hanno dovuto ricredersi perché la giudice di XFactor ha svelato la vera ragione che l'ha spinta a rinunciare alle sue lunghe ciocche bionde.

La vera ragione del nuovo taglio di Emma

Già qualche giorno fa i più informati come Mika fa avevano accennato a una "nuova avventura" della collega e in effetti il taglio di capelli ha a che fare con un nuovo progetto, che la cantante ha svelato soltanto in queste ore. Conclusa l'esperienza nel talent musicale di XFactor, che ha visto la vittoria a sorpresa di Baltimora, Emma ha incominciato oggi le riprese del film Il Ritorno di Stefano Chiantini, per il quale interpreterà il ruolo di protagonista.

«Primo giorno di set – ha scritto la cantante, che sul suo profilo social ha pubblicato una sua foto in camerino accanto al regista –. Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini “Il ritorno”. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza». Nelle sue storie di Instagram Emma compare in alcune riprese mentre è intenta a farsi coprire i capelli da una cuffia prima di indossare una parrucca castana e vestire i panni di Teresa.

«Sto vivendo un'esperienza incredibile, super intensa e poi ne partirà subito un'altra», ha commentato Emma una volta ritornata in hotel dopo il primo giorno di riprese. Non è la prima volta che l'ex concorrente di Amici si cimenta anche nei panni di attrice, debuttando prima sul set di Benvenuti al Nord e poi in La cena di Natale. Di recente ha lavorato con Gabriele Muccino che l’ha voluta nel cast de Gli anni più belli e nella serie A casa tutti bene, in onda su Sky Serie e in streaming su Now dal 20 dicembre.