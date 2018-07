Emanuela Folliero, il décolleté da urlo a 53 anni fa il boom di like Foto

Ha appena detto addio agli annunci su Rete 4 e così Emanuela Folliero si consola al mare mettendo in evidenza un fisico da urlo a 53 anni. La bella annunciatrice e show girl chiede ai fan se abbia superato la prova costume. E, a quanto pare, dalla pioggia di commenti sembra assolutamente di sì. Un super corpo in perfetta forma complice una costante attività fisica e attenzione al cibo per la bella Emanuela.

Emanuela ha lasciato il ruolo di annunciatrice, ma continuerà il suo lavoro a Mediaset, come lei stessa ha ricordato in altri post su Instagram. Proprio in questi giorni sta lavorando a nuovi progetti che la vedranno impegnato nelle reti del Biscione in autunno.