Natasha Bassett è la nuova fidanzata di Elon Musk: l'attrice australiana (di 26 anni più giovane) paparazzata con l'imprenditore

Natasha Bassett è la nuova fidanzata di Elon Musk? Il tycoon americano Ceo di Tesla ha lasciato alle spalle l'amore per la cantante Grimes - dalla quale ha avuto suo figlio X Æ A-Xii -, con cui ha rotto nei mesi scorsi, ed è stato paparazzato insieme all'attrice australiana di 27 anni. Il suo nome era già stato accostato a quello del magnate da "HollywoodLife", che aveva informato i suoi lettori della laison, già ufficiale da alcuni mesi.

E di recente l'attrice è stata avvistata a Los Angeles insieme all'imprenditore, mentre scendevano dal suo jet privato. Due indizi, che in questo caso fanno una prova. Secondo le fonti informate, i due erano dapprima amici. Poi, dopo la rottura di Musk con l'ex compagna, il rapporto è diventato romantico. «Ma il portafoglio non c'entra, è vero amore», si legge.

Chi è Natasha Bassett

È nata a Sidney, in Australia, il 29 dicembre 1997 (ha 26 anni di differenza con Elon Musk). Ha cominciato la carriera da attrice a 14 anni ed è celebre soprattutto per aver interpretato Britney Spears nel suo film biografico. Nel 2019 si è trasferita a New York per studiare recitazione. Apparirà nel prossimo film biografico su Elvis Presley – in uscita il prossimo 24 giugno – nei panni di Dixie Locke, la prima fidanzata del cantante interpretato da Austin Butler e che vedrà Tom Hanks interpretarne il manager.