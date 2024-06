Elodie: «Figli? Sto pensando di congelare gli ovuli. Iannone è dolce e lo capisce»

L'adolescenza, i progetti musicali e la libertà d'espressione. Sono davvero molti gli argomenti di cui Elodie ha parlato ai microfoni di Vanity Fair. È un periodo intenso per l'artista che ha appena lanciato un nuovo singolo ben posizionato in classifica, “Black Nirvana”, oltre all' “Elodie The Stadium Show”, dell’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli. Nel frattempo, però, ha tracciato insieme a Vanity Fair un bilancio del suo passato e del suo presente.

Sanremo e i rumors sulla co-conduzione

Elodie racconta di aver trasformato la rabbia che ha scandito la sua difficile adolescenza in audacia. Proprio questo - spiega la cantante - le ha permesso di collezionare i suoi più grandi successi nel campo musicale. Dal banco della scuola di Amici, fino al palco del Festival di Sanremo, che prima ha calcato come artista in gara - con i brani Andromeda (2020) e Due (2023) e successivamente come co-conduttrice nel 2021. E chi era in attesa di un suo ritorno al Festival nei panni di co-conduttrice, sarà deluso dalle parole di Elodie, che ha dichiarato di essere concentrata sulla musica e di avere altri progetti, attualmente. Spera, però, di vedere la collega Annalisa su quel palco accanto al nuovo conduttore Carlo Conti.

Oltre la musica, l'amore e la famiglia

Oggi Elodie dichiara di essere vicina al modello di donna che sognava di diventare qualche anno fa. Il bilancio è positivo anche in amore: è innamoratissima del suo compagno Andrea Iannone, il pilota motociclistico: «Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende i miei desideri, i limiti, e la mia voglia di fare sempre di più sul lavoro. La cosa più importante nella nostra relazione? È il mio migliore amico».

In merito al desiderio di diventare madre, Elodie aggiunge: «Ci penso e mi faccio delle opinioni a riguardo. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli».

Riguardo al matrimonio Elodie non ha le idee chiare, ma precisa: «Adesso c’è il matrimonio di mia mamma. Per l’occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Però non posso proprio tirarmi indietro».

La sua femminilità prorompete che fa molto discutere

Riguardo al suo modo di utilizzare il proprio corpo, Elodie racconta: «Molte donne sono spaventate dalla sua scelta. Pensano che io non dia importanza alla parola - spiega l'artista - ma in realtà è proprio questo il senso: il mio corpo ha una dignità di esistere che non deve essere coperta soltanto perché sono obbligata a farlo. Anche la Carrà ha utilizzato il suo corpo in questo modo, anche se non mi paragono minimamente a lei».