Elodie al matrimonio della mamma Claudia Marthe. L'abito lungo, la dedica e l'assenza di Andrea Iannone

Un giorno importante e pieno d'amore per Elodie. La mamma Claudia Marthe ha pronunciato il fatidico "Sì" ieri, 8 giugno e tra i vari ospiti al matrimonio conn il compagno di vecchia data Francesco Cramer non poteva mancare la figlia Elodie, che per l'occasione ha avuto un ruolo molto speciale: «Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza: la mia irruenza nasconde una forma di timidezza. Però non posso proprio tirarmi indietro», aveva detto la cantante di "Black Nirvana" a Vanity Fair. Poche storie social dalla Villa Adelaide Tassera, in provincia di Como, e in nessuna di queste appare Andrea Iannone.

L'assenza di Iannone

Elodie ha condiviso pochissimi momenti del matrimonio della mamma, e tra questi non appare mai il fidanzato Andrea Iannone.

Che abbia saltato il matrimonio della "suocera"? Non è dato saperlo perché la cerimonia e i rispettivi festeggiamenti sono stati molto privati e con pochi invitati.

Il look di Elodie

Elodie ha indossato un abito color arancione che fa risaltare il suo incarnato olivastro e i suoi colori autunnali: capelli mossi raccolti con una coda bassa e un trucco molto leggero. Dalle poche storie su Instagram condivise dalla cantante e una delle invitate, la producer Joanita, il look scelto da Elodie sembrerebbe essere un abito lungo monospalla Bolkan in raso, fusciacca al collo e spacco laterale, firmato Taller Marmo da quasi mille euro.

Un look molto naturale e semplice perché l'attenzione è tutta sulla sposa.

I look della mamma

Mamma Claudia Marthe ha scelto due abiti per l'occasione: un tubino bianco con decorazioni in pizzo per la prima parte della cerimonia e un abito di raso sempre bianco, con uno scialle al collo per il taglio della torta. «Ti piace?» chiede Claudia alla figlia Elodie nelle sue storie Instagram e la cantante, emozionata, le risponde che è bellissima, la più bella di tutte.